Caso Vinicius al Real Madrid, Benzema: “Non passategli la palla, gioca contro di noi” (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La vittoria nel Clasico non è servita a portare un po’ di serenità nello spogliatoio del Real Madrid, che ieri non è andato oltre un pari in rimonta contro il Borussia Monchengladbach. All’intervallo della sfida, infatti, Karim Benzema è stato ripreso mentre parlava con Mendy, andando contro Vinicius. Fratello, non passargli la palla. Sulla vita di mia madre, ti dico che gioca contro di noi. A nulla è servita la mano sulla bocca, perché dall’audio si capisce chiaramente il messaggio. Benzema : “Il fait n’importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous” ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La vittoria nel Clasico non è servita a portare un po’ di serenità nello spogliatoio del, che ieri non è andato oltre un pari in rimontail Borussia Monchengladbach. All’intervallo della sfida, infatti, Karimè stato ripreso mentre parlava con Mendy, andando. Fratello, non passargli la. Sulla vita di mia madre, ti dico chedi noi. A nulla è servita la mano sulla bocca, perché dall’audio si capisce chiaramente il messaggio.: “Il fait n’importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous” ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport ...

DiMarzio : Aria tesa in casa #RealMadrid: scoppia il caso tra #Benzema e #Vinicius - napolista : Caso Vinicius al Real Madrid, Benzema: 'Non passategli la palla, gioca contro di noi' (VIDEO) Le immagini, pubblica… - nerazzurro32 : @luca_leoni1 @giovafilareti Forse prima gli ha detto qualcosa in faccia ma quello che dice nel video per me è abbas… - sportli26181512 : Polveriera Real, Benzema a Mendy: 'Non passarla a Vinicius, giuro su mia madre che ci sta giocando contro' VIDEO: È… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Polveriera #Real, che bufera: scoppia il caso #Benzema-#Vinicius -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Vinicius Polveriera Real, che bufera: scoppia il caso Benzema-Vinicius Tuttosport Caos Real Madrid, Benzema a Mendy: “non passare palla a Vinicius, gioca contro di noi!” [VIDEO]

Scoppia il caos nello spogliatoio del Real Madrid: il labiale shock di Karim Benzema contro Vinicius Jr. fa il giro dei social ...

Real Madrid, scoppia il caso Benzema

All'intervallo di Moenchengladbach-Real, Benzema avrebbe esortato Mendy a non passare il pallone a Vinicius: "E' contro di noi ... Moenchengladbach che ha rischiato seriamente di portare a casa ...

Scoppia il caos nello spogliatoio del Real Madrid: il labiale shock di Karim Benzema contro Vinicius Jr. fa il giro dei social ...All'intervallo di Moenchengladbach-Real, Benzema avrebbe esortato Mendy a non passare il pallone a Vinicius: "E' contro di noi ... Moenchengladbach che ha rischiato seriamente di portare a casa ...