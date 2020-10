Caso Saguto: viene meno il reato di associazione per delinquere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - Cade il reato di associazione per delinquere nei confronti dell'ex giudice Silvana Saguto. Così ha deciso il Tribunale di Caltanissetta. Saguto era accusata di associazione per delinquere, corruzione e abuso d'ufficio. Vengono meno anche alcuni capi di imputazione sulla ipotesi di corruzione. Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - Cade ildipernei confronti dell'ex giudice Silvana. Così ha deciso il Tribunale di Caltanissetta.era accusata diper, corruzione e abuso d'ufficio. Vengonoanche alcuni capi di imputazione sulla ipotesi di corruzione.

