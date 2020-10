**Caso Saguto: marito ex giudice condannato a di 6 anni e due mesi** (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - Lorenzo Caramma, il marito dell'ex giudice Silvana Saguto, è stato condannato a sei anni, due mesi e 10 giorni di carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - Lorenzo Caramma, ildell'exSilvana, è statoa sei, due mesi e 10 giorni di carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta.

