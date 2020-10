Caso Saguto: legale ex giudice,'ridimensionato quadro indiziario, soddisfatti per questo' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "Rispettiamo la decisione del tribunale dopo un lungo dibattimento, però registriamo un dato numerico: sono più le assoluzioni che le condanne. Quindi, l'unico dato che mi sento di dire in questo momento è che si è molto ridimensionato il quadro indiziario, quanto meno per questo siamo fortemente soddisfatti". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Reina, legale del giudice Silvana Saguto dopo la condanna a 8 anni e mezzo. La Procura aveva chiesto la condanna a 15 anni e 4 mesi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "Rispettiamo la decisione del tribunale dopo un lungo dibattimento, però registriamo un dato numerico: sono più le assoluzioni che le condanne. Quindi, l'unico dato che mi sento di dire inmomento è che si è moltoil, quanto meno persiamo fortemente". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Reina,delSilvanadopo la condanna a 8 anni e mezzo. La Procura aveva chiesto la condanna a 15 anni e 4 mesi.

zazoomblog : Caso Saguto: assolto giudice Chiaramonte - #Saguto: #assolto #giudice #Chiaramonte - TV7Benevento : Caso Saguto: legale ex giudice,'ridimensionato quadro indiziario, soddisfatti per questo'... - TV7Benevento : Caso Saguto: legale Cappellano, 'ipotesi accusatoria ha retto solo in parte'... - TV7Benevento : Caso Saguto: viene meno il reato di associazione per delinquere... - TV7Benevento : **Caso Saguto: pm Paci, 'finalmente c'è una sentenza'**... -