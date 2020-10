**Caso Saguto: legale ex giudice, 'cade imputazione su 20 mila euro nel trolley'** (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "Dalla trasmissione degli atti dell'architetto Caronia deduciamo che è caduta l'imputazione che riguarda il famoso episodio della consegna di denaro, di 20 mila euro, avvenuta all'interno dell'abitazione della dottoressa Saguto. Questo è un dato processuale: che non è mai avvenuta alcuna consegna di denaro". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Reina, legale dell'ex giudice Silvana Saguto, dopo la condanna a 8 anni e mezzo di carcere. Secondo la Procura la ex magistrata avrebbe ricevuto in un trolley la somma di 20 mila euro dall'ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "Dalla trasmissione degli atti dell'architetto Caronia deduciamo che è caduta l'che riguarda il famoso episodio della consegna di denaro, di 20, avvenuta all'interno dell'abitazione della dottoressa. Questo è un dato processuale: che non è mai avvenuta alcuna consegna di denaro". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Reina,dell'exSilvana, dopo la condanna a 8 anni e mezzo di carcere. Secondo la Procura la ex magistrata avrebbe ricevuto in unla somma di 20dall'ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara.

