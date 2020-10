**Caso Saguto: ex giudice dovrà risarcire mezzo milione di euro alla Presidenza del Consiglio** (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - Silvana Saguto, l'ex giudice condannata a 8 anni e mezzo di carcere nel processo per corruzione per la gestione dei beni confiscati, dovrà risarcire con la somma di mezzo milione di euro la Presidenza del consiglio dei ministri. Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta. Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - Silvana, l'excondannata a 8 anni edi carcere nel processo per corruzione per la gestione dei beni confiscati, dovràcon la somma didiladel consiglio dei ministri. Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta.

