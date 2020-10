Caso Saguto: duro colpo al 'cerchio magico', 8 anni e mezzo all'ex giudice/Adnkronos (2) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Adnkronos) - Questi gli altri condannati dal Tribunale di Caltanissetta: all'ingegner Lorenzo Caramma, marito di Silvana Saguto sei anni e due mesi di carcere; a Roberto Nicola Santangelo, amministratore giudiziario, sei anni e due mesi; all'avvocato ed ex amministratore giudiziario Walter Virga, un anno e 10 mesi; Emanuele Caramma, figlio di Saguto, che era presente in aula, sei mesi; Roberto Di Maria, preside della facoltà di Giurisprudenza di Enna, due anni e otto mesi; Maria Ingrao, moglie di Provenzano, quattro anni e due mesi; Calogera Manta, cognata di Provenzano, quattro anni e due mesi; il colonnello della Dia Rosolino Nasca, quattro anni. Per l'ufficiale della Dia la Procura aveva chiesto la condanna a 8 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) () - Questi gli altri condannati dal Tribunale di Caltanissetta: all'ingegner Lorenzo Caramma, marito di Silvanaseie due mesi di carcere; a Roberto Nicola Santangelo, amministratore giudiziario, seie due mesi; all'avvocato ed ex amministratore giudiziario Walter Virga, un anno e 10 mesi; Emanuele Caramma, figlio di, che era presente in aula, sei mesi; Roberto Di Maria, preside della facoltà di Giurisprudenza di Enna, duee otto mesi; Maria Ingrao, moglie di Provenzano, quattroe due mesi; Calogera Manta, cognata di Provenzano, quattroe due mesi; il colonnello della Dia Rosolino Nasca, quattro. Per l'ufficiale della Dia la Procura aveva chiesto la condanna a 8 ...

TV7Benevento : Caso Saguto: duro colpo al 'cerchio magico', 8 anni e mezzo all'ex giudice/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Caso Saguto: duro colpo al 'cerchio magico', 8 anni e mezzo all'ex giudice/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : **Caso Saguto: legale ex giudice, 'cade imputazione su 20 mila euro nel trolley'**... - MARCELLOTUTTOC1 : @PalermoToday sentenza durissima. Il caso saguto non ha mai avuto l'eco mediatico che avrebbe meritato, stante la g… - eugenio_saitta : Finalmente la prima sentenza sul caso #Saguto. Pesanti condanne. Siamo soddisfatti, da anni diamo battaglia per rif… -