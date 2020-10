**Caso Saguto: 7 anni e mezzo di carcere all’ex ‘re’ degli amministratori giudiziari Cappellano** (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo **Caso Saguto: 7 anni e mezzo di carcere all’ex ‘re’ degli amministratori giudiziari Cappellano** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo: 7diall’ex ‘re’CalcioWeb.

ilSicilia : #Cronaca #benisequestratiallamafia Caso Saguto, l’ex giudice condannata a otto anni e mezzo - zazoomblog : Caso Saguto: marito ex giudice condannato a di 6 anni e due mesi - #Saguto: #marito #giudice #condannato - TV7Benevento : **Caso Saguto: ex Prefetta Cannizzo condannata a 3 anni di carcere**... - TV7Benevento : **Caso Saguto: marito ex giudice condannato a di 6 anni e due mesi**... - TV7Benevento : Caso Saguto: ex giudice condannata a otto anni e sei mesi di carcere... -