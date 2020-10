Caso Becciu, no alla scarcerazione di Cecilia Marogna: la decisione della procura generale di Milano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Udienza a porte chiuse alla Quinta sezione penale d'appello, presente la manager arrestata per lo scandalo in Vaticano Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Udienza a porte chiuseQuinta sezione penale d'appello, presente la manager arrestata per lo scandalo in Vaticano

SardiniaPost : Caso Becciu, Marogna resterà in cella: negata la richiesta di scarcerazione - SkyTG24 : Caso Becciu, la Procura generale di #Milano respinge l’istanza di scarcerazione per Marogna - cronaca_news : Caso Becciu, no alla scarcerazione di Cecilia Marogna: la decisione della procura generale di Milano… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Caso Becciu. Mercoledì a Milano l’udienza sulla possibile scarcerazione di Cecilia Marogna (che potrebbe difendersi in aula… - FarodiRoma : Caso Becciu. Mercoledì a Milano l’udienza sulla possibile scarcerazione di Cecilia Marogna (che potrebbe difendersi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Becciu Caso Becciu, no alla scarcerazione di Cecilia Marogna: la decisione della procura generale di Milano La Repubblica Caso Becciu, Marogna resta in cella: negata la richiesta di scarcerazione

La Procura generale di Milano ha dato parere negativo all’istanza di scarcerazione presentata dai difensori di Cecilia Marogna, la manager coinvolta nell’indagine vaticana sull’ex numero 2 della Segre ...

Caso Becciu, no alla scarcerazione di Cecilia Marogna: la decisione della procura generale di Milano

I giudici avranno cinque giorni di tempo per decidere sulla fase cautelare. Marogna aveva chiesto una misura meno afflittiva, in attesa che si completi l'invio delle carte da Roma a Milano, per ...

La Procura generale di Milano ha dato parere negativo all’istanza di scarcerazione presentata dai difensori di Cecilia Marogna, la manager coinvolta nell’indagine vaticana sull’ex numero 2 della Segre ...I giudici avranno cinque giorni di tempo per decidere sulla fase cautelare. Marogna aveva chiesto una misura meno afflittiva, in attesa che si completi l'invio delle carte da Roma a Milano, per ...