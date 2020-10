Casi di Coronavirus a Roma | tutti i dati quartiere per quartiere aggiornati al 28 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)nei quartieri di, la situazione aggiornata. Per la prima volta la Capitale supera la soglia dei 1.000 contagi nelle 24 ore, quasi 2.000 (1.993) invece quelli nel Lazio ieri. 23 le vittime e 234 i guariti (+143). Migliora leggermente il rapporto tra positivi e tamponi. Attualmente nel Lazio ipositivi sono 26142. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1632, quelli in terapia intensiva sono 166 e le persone in isolamento domiciliare sono 24344. I deceduti da inizio pandemia sono 1139, mentre i guariti sono 10648. In totale sono stati esaminati 37929. 1 di 2 ...