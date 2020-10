Caro sindaco Sala, #Milanononsiferma ma nemmeno il Covid: aspettiamo che torni marzo? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano non si ferma. E il Covid, quello si ferma? Chissà, pare. Almeno per qualcuno sembra vada così. Perché la capitale economica del Paese deve fatturare. E chi se ne importa della salute delle persone. A molti di noi – a chi vive a Milano ma non solo – sembra un film già visto. Era il 27 di febbraio quando il sindaco Giuseppe Sala esortava i cittadini a uscire per “l’ape” sui rooftop o ai Navigli e rilanciava, sui propri social, il video #Milanononsiferma. Dodici giorni dopo, il governo scelse il lockdown nazionale. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex commissario di Expo ribadisce il concetto: “No al lockdown”. Peccato che in mezzo, dopo il primo errore – comprensibile, chi non ha sbagliato all’inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano non si ferma. E il, quello si ferma? Chissà, pare. Almeno per qualcuno sembra vada così. Perché la capitale economica del Paese deve fatturare. E chi se ne importa della salute delle persone. A molti di noi – a chi vive a Milano ma non solo – sembra un film già visto. Era il 27 di febbraio quando ilGiuseppeesortava i cittadini a uscire per “l’ape” sui rooftop o ai Navigli e rilanciava, sui propri social, il video. Dodici giorni dopo, il governo scelse il lockdown nazionale. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex commissario di Expo ribadisce il concetto: “No al lockdown”. Peccato che in mezzo, dopo il primo errore – comprensibile, chi non ha sbagliato all’inizio ...

StefanoFassina : Caro @pdnetwork è normale che il (tuo) sindaco di Pesaro @matteoricci spieghi al (tuo) Ministro dell’Economia… - MauroCapozza : RT @MilkoSichinolfi: Sala: 'Lockdown a Milano, ? Adesso no, abbiamo ancora 10-15 giorni per decidere'. Caro Sindaco, non le pare di aver f… - ilfattoblog : Caro sindaco Sala, #Milanononsiferma ma nemmeno il Covid: aspettiamo che torni marzo? - GilardiNad : RT @Misurelli77: #Milanononsiferma ?? Caro Sindaco @BeppeSala Lei è sicuro che la città di Milano abbia ancora tempo? Si prende lei la resp… - Che22peace71 : RT @Misurelli77: #Milanononsiferma ?? Caro Sindaco @BeppeSala Lei è sicuro che la città di Milano abbia ancora tempo? Si prende lei la resp… -