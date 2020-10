Carlo Conti positivo al Coronavirus – L’annuncio

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)al: aumentano i casi anche nel mondo dello spettacolo e non solo della Rai, ma anche di Mediaset. Poche ore fa, Alessia Marcuzzi ha annunciato di essere di nuovo positiva e ora tocca al volto noto dell’emittente pubblica dare lo stesso annuncio. A mezzo social,ha voluto condividere con i fan la notizia del momento. “Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”, ha specificato in un post su Instagram.al Covid-19non sarà presente a tenere le redini di Tale e Quale Show 2020 questo venerdì. Chiusi i battenti della gara canonica, il talent musicale infatti avrebbe ...

Corriere : Carlo Conti è positivo al Covid: condurrà «Tale e quale» da casa - fanpage : Anche Carlo Conti positivo al #Covid19 - repubblica : Carlo Conti positivo al Covid: 'Asintomatico, a casa, sotto controllo medico' - SmorfiaDigitale : Carlo Conti positivo al Covid, il messaggio su Instagram - Frances20516748 : @matteosalvinimi Gonfia Gonfia, forza, che poi con te saranno tutti riempiti di soldi..commercianti,imprenditori,br… -

Così, su Instagram, il popolare conduttore televisivo Carlo Conti ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. "Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico".