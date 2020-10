Capello: «Il Barcellona poteva fare otto gol alla Juventus» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Impietoso Fabio Capello nel post-partita di Juventus-Barcellona: «Il Barcellona poteva fare otto gol alla Juventus. Hanno un velocità d’esecuzione che noi non abbiamo. Quando trovi una squadra del genere, vai in difficoltà. Chiesa era spesso libero ma non è stato servito. Dybala molto in ritardo, non è in condizione fisica». Paolo Condò: «Si è palesata l’inadeguatezza del centrocampo. So che Pirlo ha provato fino all’ultimo di farsi acquistare Locatelli, serviva una mezz’ala del genere». L'articolo Capello: «Il Barcellona poteva fare otto gol ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Impietoso Fabionel post-partita di: «Ilgol. Hanno un velocità d’esecuzione che noi non abbiamo. Quando trovi una squadra del genere, vai in difficoltà. Chiesa era spesso libero ma non è stato servito. Dybala molto in ritardo, non è in condizione fisica». Paolo Condò: «Si è palesata l’inadeguatezza del centrocampo. So che Pirlo ha provato fino all’ultimo di farsi acquistare Locatelli, serviva una mezz’ala del genere». L'articolo: «Ilgol ...

