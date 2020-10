Capello: “Il Barcellona poteva fare 8 gol alla Juventus” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Boccia la prestazione della Juventus Fabio Capello opinionista di Sky Sport. L'ex centrocampista dopo il ko bianconero contro il Barcellona ha detto: "Ha sofferto moltissimo la Juventus questa sera contro un Barcellona in crisi. Eppure c'è stata una differenza che mi ha colpito tanto con una squadra italiana top. È talmente più rapido che mi ha impressionato: potevano fare 8 gol stasera, ne hanno fatti due in maniera abbastanza casuale. È questo che mi crea dubbi su quello che abbiamo noi in casa". Capello: “Il Barcellona poteva fare 8 gol alla Juventus” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Boccia la prestazione della Juventus Fabioopinionista di Sky Sport. L'ex centrocampista dopo il ko bianconero contro ilha detto: "Ha sofferto moltissimo la Juventus questa sera contro unin crisi. Eppure c'è stata una differenza che mi ha colpito tanto con una squadra italiana top. È talmente più rapido che mi ha impressionato:no8 gol stasera, ne hanno fatti due in maniera abbastanza casuale. È questo che mi crea dubbi su quello che abbiamo noi in casa".: “Il8 golJuventus” ITA Sport Press.

ZZiliani : Capello a Sky: 'Il Barcellona avrebbe potuto fare 8 gol'. Condò: 'Solo Dembelè 4, ma non tirava mai'. Di solito si… - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - LucaRovisoINTER : RT @AnarkicoPinelli: Capello: 'Il Barcellona poteva fare 8 gol alla Juventus' #JuveBarca - OLandsknecht : RT @ZZiliani: #Capello sostiene che il calcio italiano in Europa non è competitivo. Vero. Ma ricordando i flop della sua Juve moggiana cont… - aylaf__ : RT @AnarkicoPinelli: Capello: 'Il Barcellona poteva fare 8 gol alla Juventus' #JuveBarca -

Ultime Notizie dalla rete : Capello “Il Cosmeceutici dispensati dal medico Proiezioni di mercato, analisi SWOT, analisi dei rischi e previsioni entro il Rapporto sulle ricerche di mercato 2030 Genova Gay