Cancro, ecco la biopsia liquida 2.0. Il nuovo sistema messo a punto dai ricercatori italiani (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chiamiamola pure biopsia liquida 2.0, una versione ancora più evoluta di una tecnologia che permette di fare diagnosi e di monitorare il Cancro in modo più semplice e meno invasivo. A metterla a punto è stato un gruppo di ricercatori dell’Università di Catania, dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e dell’Università di Parma, nell’ambito del progetto europeo “Ultraplacad”, finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma quadro Horizon 2020. Il nuovo sistema, descritto sulla rivista Biosensors and Bioelectronics della Elsevier, sfrutta le proprietà della nanofotonica per individuare il Dna associato alle cellule del tumore utilizzando una sola goccia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chiamiamola pure2.0, una versione ancora più evoluta di una tecnologia che permette di fare diagnosi e di monitorare ilin modo più semplice e meno invasivo. A metterla aè stato un gruppo didell’Università di Catania, dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e dell’Università di Parma, nell’ambito del progetto europeo “Ultraplacad”, finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma quadro Horizon 2020. Il, descritto sulla rivista Biosensors and Bioelectronics della Elsevier, sfrutta le proprietà della nanofotonica per individuare il Dna associato alle cellule del tumore utilizzando una sola goccia di ...

Bluefidel47 : Ecco, l'unica cura della medicina dogmatica che funzionerebbe contro questo cancro sarebbe l'amputazione - SmartgreenPost : L’Ottobre rosa sta per salutarci. Non salutiamo la #prevenzione. Ecco cosa mangiare per prevenire il #tumore del… - NenziTre : @Adnkronos Ecco colui che potrebbe accendere il prossimo conflitto mondiale. Studiatevi su Limes le sue losche mano… - massimo_porro : quando uno scienziato, un medico, affronta una malattia pensando, prima di tutto, al suo tornaconto, alle conventio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancro ecco Cancro, ecco la biopsia liquida 2.0. Il nuovo sistema messo a punto dai ricercatori italiani Il Fatto Quotidiano Oroscopo Paolo Fox oggi 28 Ottobre 2020/ Ariete, Gemelli, Sagittario e…

Ecco un breve resoconto delle previsioni dell’oroscopo di ... Importanti cambiamenti in arrivo! Cancro: In queste ore potrebbe riemergere qualche piccola preoccupazione legata all’ambito familiare o ...

Manuela C.

Manuela C. Ciao, mi chiamo Manuela e sono un medico veterinario per passione e web writer per caso. Lavoro nel campo dei piccoli animali, occupandomi principalmente di cani e di g ...

Ecco un breve resoconto delle previsioni dell’oroscopo di ... Importanti cambiamenti in arrivo! Cancro: In queste ore potrebbe riemergere qualche piccola preoccupazione legata all’ambito familiare o ...Manuela C. Ciao, mi chiamo Manuela e sono un medico veterinario per passione e web writer per caso. Lavoro nel campo dei piccoli animali, occupandomi principalmente di cani e di g ...