Calciomercato Juventus | cessione Ronaldo | si alza il prezzo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ladeve ancora far fronte alle voci su Cristiano, possibile partente durante la sessione didella prossima estate. Il contratto del fuoriclasse portoghese scade nel 2022 e le prime società interessate a portarlo via da Torino si sono già fatte avanti. Tra queste la più interessata, secondo.it, sembrerebbe il Paris Saint-Germain di Leonardo che avrebbe già preparato un offerta di circa 70 milioni di euro. Lanon sarebbe soddisfatta del denaro proposto e avrebbe chiesto un rialzo della posta. LEGGI ANCHE: Mercato, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE:, Pirlo vuole un suo alter ego allaCristiano ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, apertura dal Real Madrid: rispunta lo scambio con Dybala - infoitsport : Calciomercato Juventus, bomba Sergio Ramos | C’è il Milan! - infoitsport : Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid | Scambio ‘galactico’! - infoitsport : Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos | ‘Pericolo’ italiano! - infoitsport : Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid | Scambio shock -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

«Ringrazio mister Padalino per le belle parole, pronto a dare il mio contributo ai più giovani. Con il Bisceglie ci attende una sfida durissima, vietato pensare ad una vittoria già scritta» ...Calciomercato Juventus, su Dybala c’è l’ombra del Real Madrid: in cantiere uno scambio ‘galactico’, come raccontano i media spagnoli. Tornato in campo da protagonista nell’ultimo pareggio contro il Ve ...