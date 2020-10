Calciomercato Juventus | Alaba non rinnova | Paratici alla finestra | ma c’è un club di Serie A

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lasarebbe ancora a caccia del terzino sinistro per il futuro. Sulla lista dei preferiti sarebbe anche il jolly. Il difensore, o all’occorrenza centrocampista, del Bayern Monaco è in scadenza con i tedeschi e stando alle ultime notizie avrebbe rifiutato ancora una volta il rinnovo proposto dsocietà campione d’Europa in carica. Come riporta il quotidiano Sport Bild il 28enne avrebbe rifiutato un ingaggio da 11 milioni più 6 di bonus, richiedendo a sua volta una base fissa d’ingaggio di 15 milioni. Il Bayern sembra storcere il naso e intanto le big d’Europa restanopronte ad studiare il colpo. Tra le pretendenti ci sarebbe appunto anche la Vecchia Signora che starebbe monitorando la situazione, ma a far compagnia a ...