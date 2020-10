Calciomercato Catanzaro | il dg Foresti | “Noi su Pazzini? Ecco come stanno le cose”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parola a Diego.Diversi sono stati i temi trattati dal direttore generale del, intervistato ai microfoni di 'TuttoC.com': dal momento della compagine calabrese, che il prossimo 4 novembre sfiderà il Palermo di Roberto Boscaglia dopo il rinvio a seguito dei diversi casi di positività emersi tra i rosanero, al possibile approdo dell'esperto attaccante ex Hellas Verona, Giampaolo, attualmente svincolato."Stiamo facendo molto bene, direi che forse ci mancano solo i due punti di Caserta. Lì dovevamo uscire con la vittoria, dieci punti con due partite in meno sono un buon bottino. Ricordiamo anche che non siamo potuti scendere in campo con Trapani e Palermo per le varie vicissitudini. Voglio soltanto pensare che siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando tanto ed il lavoro paga sempre. Un ...