Calcio femminile, l’Italia non supera l’esame Danimarca: si complica il cammino verso gli Europei 2022 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Troppa Danimarca per l’Italia. È questo il verdetto che è arrivato ieri pomeriggio allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli: le azzurre, per quanto volenterose e indomite, sono ancora inferiori alle fortissime danesi, vice-campionesse d’Europa e a punteggio pieno nel girone B di qualificazione alla rassegna continentale prevista in Inghilterra per il 2022. Ora che il primo posto sembra ormai avviatosi verso la Scandinavia, alla formazione di Milena Bertolini restano comunque altre carte in mano per conquistare il pass per gli Europei: essere tra le tre migliori seconde dei nove gironi di qualificazione oppure tentare la via dei playoff. Il match di ieri era il primo atto di un vero e proprio spareggio per la leadership nel raggruppamento: entrambe le squadre arrivavano a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Troppaper l’Italia. È questo il verdetto che è arrivato ieri pomeriggio allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli: le azzurre, per quanto volenterose e indomite, sono ancora inferiori alle fortissime danesi, vice-campionesse d’Europa e a punteggio pieno nel girone B di qualificazione alla rassegna continentale prevista in Inghilterra per il. Ora che il primo posto sembra ormai avviatosila Scandinavia, alla formazione di Milena Bertolini restano comunque altre carte in mano per conquistare il pass per gli: essere tra le tre migliori seconde dei nove gironi di qualificazione oppure tentare la via dei playoff. Il match di ieri era il primo atto di un vero e proprio spareggio per la leadership nel raggruppamento: entrambe le squadre arrivavano a ...

FIGCfemminile : ?? Le calciatrici della Divisione Calcio Femminile ? e le @AzzurreFIGC ?? sono al fianco di @komenitalia ?? per la pre… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Italia-Danimarca 1-3, prima sconfitta per la Nazionale femminile - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Il commento di #CarolinaMorace #Azzurre sconfitte: al ritorno in #Danimarca serve più coraggio. E il tridente... #ItaliaDa… - ColucciLc : RT @Gazzetta_it: Il commento di #CarolinaMorace #Azzurre sconfitte: al ritorno in #Danimarca serve più coraggio. E il tridente... #ItaliaDa… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Azzurre sconfitte: al ritorno in Danimarca serve più coraggio. E il tridente...: Azzurre sconfitte: al ritorno in Dani… -