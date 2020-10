Calciatore causa incidente e danneggia 4 auto

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il centrocampista del Metalist-1925, squadra di seconda divisione ucraina, Dmitry Kravchenko hato una Kharkiv, riferisce il canale telegram TRUKHA Kharkiv. Secondo Championat.com, Kravchenko stava guidando la sua Audi e hato gravemente quattro, compresa la sua. Ilera alla guida in stato di ebbrezza e nel suo sangue sono stati registrati livelli di alcol nove volte superiori alla norma. Kravchenko, 25 anni, è passato al Metalist 1925 nel settembre 2020 da svincolato. In questa stagione, ilha preso parte a sei partite del campionato ucraino realizzando un gol. ITA Sport Press.

