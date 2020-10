Calabria, a Soverato il nuovo Patto del Nazareno: il sindaco unisce Pd e Forza Italia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutta Italia conosce Soverato, la perla dello Jonio in provincia di Catanzaro, come meta vacanziera per eccellenza: luogo di ritrovo di giovani e meno giovani desiderosi di staccare la spina durante i periodi estivi e godersi spiagge e panorami mozzafiato. Molti meno, invece, conoscono i protagonisti della politica soveratese, che per un intreccio di casualità e fine strategia da qualche tempo sono al centro dell’intero scenario regionale calabrese grazie ad alcuni “laboratori” che ricordano molto quello che fu il Patto del Nazareno tra l’allora segretario del Pd Matteo Renzi e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il sindaco, Ernesto Alecci, è stato enfant prodige e simbolo della “New Generation” di sinistra. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tuttaconosce, la perla dello Jonio in provincia di Catanzaro, come meta vacanziera per eccellenza: luogo di ritrovo di giovani e meno giovani desiderosi di staccare la spina durante i periodi estivi e godersi spiagge e panorami mozzafiato. Molti meno, invece, conoscono i protagonisti della politica soveratese, che per un intreccio di casualità e fine strategia da qualche tempo sono al centro dell’intero scenario regionale calabrese grazie ad alcuni “laboratori” che ricordano molto quello che fu ildeltra l’allora segretario del Pd Matteo Renzi e il leader diSilvio Berlusconi. Il, Ernesto Alecci, è stato enfant prodige e simbolo della “New Generation” di sinistra. ...

Soverato : Coronavirus, altri 196 contagi accertati in Calabria nell’ultimo giorno - honof11 : @hofattotardi in #calabria chiusi gli ospedali di #Soverato per #COVID19italia ma per la #regionecalabria va tutto bene - Soverato : Nuovo sbarco di migranti in Calabria, in due si gettano in mare: uno disperso - Soverato : Appello al Ministero dell’Istruzione per la riapertura delle scuole superiori in Calabria - czaziende : #Chocolat è una #cornetteria di #Soverato riconosciuta per i suoi gustosi prodotti da forno, tutti personalizzabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Soverato Calabria, a Soverato il nuovo Patto del Nazareno: il sindaco unisce Pd e Forza Italia TPI Aumentano casi all'ospedale di Soverato, anche un medico positivo oltre 5 infermieri

Tutti sono in servizio al Pronto soccorso. L'ospedale nella mattinata è stato sanificato e tornerà operativo nel pomeriggio di oggi ...

Catanzaro, Granato (M5S): “Finanziamenti per la didattica digitale per le scuole”

“In arrivo finanziamenti per la didattica digitale integrata. Nel Decreto Ristori, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, infatti, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica ...

Tutti sono in servizio al Pronto soccorso. L'ospedale nella mattinata è stato sanificato e tornerà operativo nel pomeriggio di oggi ...“In arrivo finanziamenti per la didattica digitale integrata. Nel Decreto Ristori, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, infatti, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica ...