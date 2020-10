Caduta Libera, 28 ottobre 2020: Lorenzo vince 62mila euro (Video) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 28 ottobre 2020 Nella puntata del 28 ottobre 2020, si è confermato campione Lorenzo, 29enne di Carugate, laureato in Lingue e Letterature straniere ed impiegato, fidanzato. Lorenzo è arrivato al gioco finale con ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 28Nella puntata del 28, si è confermato campione, 29enne di Carugate, laureato in Lingue e Letterature straniere ed impiegato, fidanzato.è arrivato al gioco finale con ...

cosimofcj : Ho girato poco fa su canale 5 e c’era gerry (virginio) scotti positivo condurre caduta libera, mentre Ronaldo non p… - souslesfeuilles : Gerry Scotti a caduta libera ha appena detto ad un ragazzo di 29 anni che '62.000€ forse non cambiano la vita' - GabrieleIuvina1 : Il titolo inganna. Suggerisco la lettura. Libera e sgombra da ideologie. Con calma. Leggete il passaggio sulla PA e… - barbaragianna : Se non trovo lavoro vado ai provini per caduta libera - tbslonvlou : non io che urlo contro i concorrenti di caduta libera che non indovinano le parole -