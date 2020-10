Bus investe un pedone: bimbo di 20 giorni ferito alla testa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un'autobus ha investito un pedone in via Buozzi a Genova: nell'incidente è rimasto ferito un neonato presente a bordo del mezzo. Incidente a Genova, autobus investe pedone: neonato in codice rosso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un'autobus ha investito unin via Buozzi a Genova: nell'incidente è rimastoun neonato presente a bordo del mezzo. Incidente a Genova, autobus: neonato in codice rosso su Notizie.it.

Un'autobus ha investito un pedone in via Buozzi a Genova: nell'incidente è rimasto ferito un neonato presente a bordo del mezzo. Paura a Genova, dove un neonato di soli 20 giorni è rimasto ferito a ...

Un'autobus ha investito un pedone in via Buozzi a Genova: nell'incidente è rimasto ferito un neonato presente a bordo del mezzo. Paura a Genova, dove un neonato di soli 20 giorni è rimasto ferito a ...