Burioni attacca Ronaldo | “Benvenuto nella schiera dei virologi”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo il commento sui social di CR7 sulla validità dei test Covid che ha fatto molto discutere, il dottor Roberto, noto virologo, ha risposto al fuoriclasse portoghese con un tweet: Do il benvenutonutritadei virologi al collega Cristiano. Sarà utilissimoprossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto(@Roberto) October 28, 2020 Foto: Instagram personaleL'articolo: “Benvenutodei virologi” proviene da Alfredo Pedullà.

utile al calcetto — "Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti". Così Buri ...Covid, Galli sui contagi: “Solo il lockdown ha funzionato”. Il professor Galli ha spiegato che se la curva non si dovesse abbassare, la situazione sarebbe difficile da gestire: “Già ora in diverse Reg ...