(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ' Il tampone Coronavirus è una cazz…! '. Un commento infelice, scritto e poi cancellato, è bastato a far alzare sui social un polverone contro. In tanti hanno criticato il ...

FabioOffreda : RT @CorSport: #Burioni attacca Cristiano #Ronaldo: “Benvenuto tra i virologi” - CorSport : #Burioni attacca Cristiano #Ronaldo: “Benvenuto tra i virologi” - sportli26181512 : Burioni attacca Cristiano Ronaldo: “Benvenuto tra i virologi”: Il commento sui tamponi, poi cancellato dal campione… - ILupobianco : @Francesco_Testi @Breaking911 si sapeva già. Ma rimane il problema del costo, della somministrazione solo ospedalie… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni attacca

Corriere dello Sport

Covid, Galli sui contagi: “Solo il lockdown ha funzionato”. Il professor Galli ha spiegato che se la curva non si dovesse abbassare, la situazione sarebbe difficile da gestire: “Già ora in diverse Reg ...Dopo la polemica di alcuni giorni fa tra il virologo Giorgio Palù e Roberto Burioni per delle inesattezze sul numero degli asintomatici, ora tocca a due "prime donne" della medicina, Roberto Zangrillo ...