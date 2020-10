Bugatti bolide 1850 CV per l’hypercar da pista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bugatti presenta la bolide una vettura non omologata per l’uso stradale Ma pensata esclusivamente per auto da pista. Ha un rapporto peso potenza davvero straordinario e di 0,67 o il dato rapporto kg/cavalli. La vettura infatti ha un peso di 1240 kg il motore sviluppa una potenza di 1850 cavalli. Quest’ultimo rimane il V16 8 litri quadriturbo, ma tutto il resto è stato riprogettato a tocco per questa vettura. Quello che ne è venuta fuori è una vettura che viene alimentata a 110 ottani capace di sprigionare 1850 cavalli e offrire il massimo grip pur promettendo oltre 500 km orari di punta. Alcune modifiche apportate al motore riguardano le turbine l’intercooler e radiatori ad acqua, gli scarichi sono stati alleggeriti così come il sistema di ... Leggi su android-news.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020)presenta launa vettura non omologata per l’uso stradale Ma pensata esclusivamente per auto da. Ha un rapporto peso potenza davvero straordinario e di 0,67 o il dato rapporto kg/cavalli. La vettura infatti ha un peso di 1240 kg il motore sviluppa una potenza dicavalli. Quest’ultimo rimane il V16 8 litri quadriturbo, ma tutto il resto è stato riprogettato a tocco per questa vettura. Quello che ne è venuta fuori è una vettura che viene alimentata a 110 ottani capace di sprigionarecavalli e offrire il massimo grip pur promettendo oltre 500 km orari di punta. Alcune modifiche apportate al motore riguardano le turbine l’intercooler e radiatori ad acqua, gli scarichi sono stati alleggeriti così come il sistema di ...

