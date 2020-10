Bufera su Cristiano Ronaldo ed il tampone Covid PCR “bullshit” | traduzione e significato

Leggi su bufale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caos attorno a, in riferimento al cosiddettoPCR definito “bullshit”. La parola, in inglese, ve la possiamo riportare nella sua versione originale, ma laed ilproviamo a farveli intendere. Dopo le indiscrezioni di questi giorni, caratterizzate soprattutto sulla data di rientro del campione portoghese, come avete notato con l’approfondimento che abbiamo pubblicato pochi giorni fa, quest’oggi è arrivato un nuovo post dell’attaccante della Juventus.parla diPCR come “bullshit”: eccoPartiamo dal presupposto che le parole ...