Brutti sogni che ci tengono svegli | a 6 giorni dal voto

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo l’Associazione degli Psicologi americani, gli Stati Uniti sono una nazione stressata. Una cosa che non sorprende molto, se si tiene in considerazione la coincidenza fra la pandemia e le elezioni più divisive degli ultimi decenni. Ogni anno, l’associazione presenta un rapporto che si intitola “Stress in America” per raccontare cosa e quanto mette pensiero agli americani: non sarà una sorpresa per nessuno apprendere che il livello di stress negli Usa è aumentato nel 2020 rispetto all’anno precedente.Quasi otto adulti su 10 (il 78% del campione) hanno detto che il coronavirus ha portato un significativo livello di stress nelle loro vite: due terzi (il 68%) dicono che ad appesantire le loro giornate e le loro nottate è anche il clima di tensione legato alle elezioni. È uno stress trasversale, che attraversa gli Stati ...