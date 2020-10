Bruges-Lazio, Reina: “Abbiamo messo il cuore e l’anima” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “La Lazio ha messo tutto quello che aveva, il cuore e l’anima. Ci siamo svuotati, fino alla fine, meritiamo rispetto. Eravamo quelli che eravamo, però si doveva fare bene. Non possiamo che essere contenti”. Lo ha dichiarato il portiere della Lazio, Pepe Reina, dopo il pareggio con il Bruges in Champions League. “Queste partite – ha detto il portiere a Sky Sport – ti fanno crescere come gruppo e come giocatori. Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, dobbiamo essere uniti più di prima”, ha concluso Reina. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Lahatutto quello che aveva, ile l’anima. Ci siamo svuotati, fino alla fine, meritiamo rispetto. Eravamo quelli che eravamo, però si doveva fare bene. Non possiamo che essere contenti”. Lo ha dichiarato il portiere della, Pepe, dopo il pareggio con ilin Champions League. “Queste partite – ha detto il portiere a Sky Sport – ti fanno crescere come gruppo e come giocatori. Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, dobbiamo essere uniti più di prima”, ha concluso

