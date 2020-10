Bruges-Lazio, chi gioca: le probabili formazioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non ha molto da scegliere Simone Inzaghi in vista del secondo appuntamento stagionale in Champions League contro il Club Bruges. La Lazio è volata in Belgio con 12 indisponibili, 4 dei quali presumibilmente positivi al Covid. Mancheranno anche Immobile e Luis Alberto, rimasti a Roma dopo i tamponi effettuati tra lunedì sera e ieri. Inzaghi ha gli uomini contati, ha recuperato all’ultimo Andreas Pereira, volato in Belgio dopo essere risultato un falso positivo al primo giro di tamponi. Rappresenta una valida alternativa da schierare anche a partita in corso. Al gruppo rimasto a Roma a seguito dei tamponi si aggiungono 8 elementi esclusi a causa di problemi fisici. Poco spazio alle scelte quindi per l’allenatore biancoceleste, che dovrà fare affidamento solo su 13 calciatori della prima squadra, a cui si sono aggiunti gli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non ha molto da scegliere Simone Inzaghi in vista del secondo appuntamento stagionale in Champions League contro il Club. Laè volata in Belgio con 12 indisponibili, 4 dei quali presumibilmente positivi al Covid. Mancheranno anche Immobile e Luis Alberto, rimasti a Roma dopo i tamponi effettuati tra lunedì sera e ieri. Inzaghi ha gli uomini contati, ha recuperato all’ultimo Andreas Pereira, volato in Belgio dopo essere risultato un falso positivo al primo giro di tamponi. Rappresenta una valida alternativa da schierare anche a partita in corso. Al gruppo rimasto a Roma a seguito dei tamponi si aggiungono 8 elementi esclusi a causa di problemi fisici. Poco spazio alle scelte quindi per l’allenatore biancoceleste, che dovrà fare affidamento solo su 13 calciatori della prima squadra, a cui si sono aggiunti gli ...

