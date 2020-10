Bruges-Lazio 1-1: Correa illude ma non basta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un punto importante nonostante la squadra decimata dalle assenze: Bruges-Lazio si decide tutta nel primo tempo. A segno Correa e Vanaken su rigore Nel cuore delle Fiandre non riesce il bis agli uomini di Inzaghi: Bruges-Lazio termina 1 a 1 e porta le “aquile” a 4 punti nel girone. Emergenza totale per i biancocelesti che si presentano al secondo turno di Champions senza Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Lucas Leiva. Il vantaggio ospite arriva al 14′ grazie al pregevole sinistro di Correa che gira quanto basta per superare Mignolet e regalare l’1 a 0 alla Lazio. Primo tempo all’insegna del possesso palla Bruges, poco concretizzato fino al 40′: il VAR segnala all’arbitro Taylor il fallo di Patric ... Leggi su zon (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un punto importante nonostante la squadra decimata dalle assenze:si decide tutta nel primo tempo. A segnoe Vanaken su rigore Nel cuore delle Fiandre non riesce il bis agli uomini di Inzaghi:termina 1 a 1 e porta le “aquile” a 4 punti nel girone. Emergenza totale per i biancocelesti che si presentano al secondo turno di Champions senza Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Lucas Leiva. Il vantaggio ospite arriva al 14′ grazie al pregevole sinistro diche gira quantoper superare Mignolet e regalare l’1 a 0 alla. Primo tempo all’insegna del possesso palla, poco concretizzato fino al 40′: il VAR segnala all’arbitro Taylor il fallo di Patric ...

ChampionsLeague : ?? Lazio arrive in Bruges... #UCL | @OfficialSSLazio - tex973 : RT @Vittoriog82: +++ Alla #Lazio DIECI (10) POSITIVI al covid-19 (via @RadioRadioWeb).La #ASL di Roma nn interviene, vige il protocollo UEF… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bruges-Lazio 1-1: video, gol e highlights della partita di Champions - Daniela_RMIT : una Lazio eroica, va a Bruges con 12 titolari in meno e fa la sua figura non demeritando anzi sfiorando l'impresa????… - cmdotcom : #Lazio, pochi ma buoni: in emergenza totale punto d'oro col Bruges #BrugesLazio #UCL #ChampionsLeague… -