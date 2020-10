Brevettato il primo tessuto made in Italy che ‘uccide’ il Covid

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – Il colore è tra il giallo e l’arancio e la consistenza è quella di un normale tessuto. Ma l’elemento che lo rende rivoluzionario è nascosto al suo interno, sono delle nano-particelle di rame “fuse” nel filo. Elementi invisibili all’occhio umano, ma che hanno la capacità di uccidere il Sars-CoV-2. Ecco “Virkill”, un tessuto fabbricato in Italia da un’azienda di Como con un’esperienza di 70 anni alle spalle. L’azienda è la Italtex S.p.A. azienda familiare di Cabiate, in provincia di Como, che ha registrato il marchio e ora con uno spin off ha deciso di fare la propria parte nella lotta alla pandemia. I primi test sul prodotto assicurano un’efficacia altissima: il Coronavirus viene inattivato al 99,9% e la funzionalità ‘killer’ non si perde con i lavaggi. Ma come fa il rame a distruggere il virus? L’effetto anti-virale, spiega il comunicato, si realizzerebbe distruggendo o modificando la struttura virale grazie all’estrazione di atomi di idrogeno dalle proteine del virus per azione di radicali liberi dell’ossigeno prodotti dopo il contatto.