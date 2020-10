Borsa oggi, giornata nera. Paura Covid e lockdown. Milano perde il 4% (Di mercoledì 28 ottobre 2020) giornata nera per le borse europee . La Paura per l'aumento dei contagi Covid , di nuovi lockdown e di ricadute dirette sull'economia continentale hanno portato i principali listini a toccare dei ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020)per le borse europee . Laper l'aumento dei contagi, di nuovie di ricadute dirette sull'economia continentale hanno portato i principali listini a toccare dei ...

