Borghi d’Italia | a Santo Stefano di Sessanio casa e soldi per chi apre un’attività

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell’Aquila, uno tra i borghi più affascinanti d’Abruzzo ha lanciato un bando, imperdibile, dedicato a tutti gli under 40. Si offre una casa gratis nel centro storico (i prescelti dovranno pagare solo un affitto simbolico) e un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 40 mila euro. La conditio sine qua non è che si prenda la residenza e si apra un’attività commerciale in questo luogo magico e fuori dal tempo, coi suoi vicoli e scalinate pittoresche, le stradine e le case in pietra calcarea bianca. Quando si dice una fantasmagorica scenografia naturale. L’idea è davvero stimolante, specialmente in tempi di Covid e con le metropoli in tilt. L’obiettivo a medio-lungo termine è quello di rianimare e ripopolare tutto l’anno uno scrigno incantato alle falde del Gran Sasso, oggi abitato soprattutto da over 65, con appena 115 residenti ufficiali (e gli under 20 sono meno di 13).