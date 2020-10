Boom di contagi e di decessi. Tamponi dai medici di famiglia

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Ventidumila nuovi casi, 221 morti e 127 ricoveri in più in rianimazione. L'Iss: a rischio i ricoveri per altre patologie Casi che raddoppiano di settimana in settimana, in maniera diffusa, non più in una sola area del Paese come a marzo. Ieri un nuovo picco, con iche sfiorano quota 22mila (21.994, per esattezza, a fronte di 174mila) e un balzo in avanti dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (1.411 in totale, +127 in un solo giorno) e di quelli che non ce l'hanno fatta (221 morti nelle ultime 24 ore). Un numero così alto di vittime non si registrava dal 5 maggio. «Il virus è presente dappertutto», avverte il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sulla situazione epidemiologica nel Paese, invitando ...