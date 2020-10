Boom di contagi a scuola, ecco il documento che inchioda la Azzolina: e lei lo ha ignorato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La ministra della d-Istruzione Lucia Azzolina, ripete da giorni che la scuola è un luogo sicuro e che i dati ce lo confermano. Appurato che questo non è vero, basta fare un giro di telefonate tra amici e parenti che orbitano intorno al mondo della scuola per rendersi conto che molti istituti sono già chiusi e che è tutto un trionfare di positivi tra studenti e docenti. Esseri umani mandati allo sbaraglio perché la ministra deve poter continuare a dire che le “scuole devono restare aperte” e che grazie a lei sono anche un “luogo sicuro”. La ministra difende costantemente il suo operato dalle critiche sulla gestione della riapertura delle scuole durante l’emergenza coronavirus, ma ormai la balla si è sgonfiata. E spunta anche un documento che la ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La ministra della d-Istruzione Lucia, ripete da giorni che laè un luogo sicuro e che i dati ce lo confermano. Appurato che questo non è vero, basta fare un giro di telefonate tra amici e parenti che orbitano intorno al mondo dellaper rendersi conto che molti istituti sono già chiusi e che è tutto un trionfare di positivi tra studenti e docenti. Esseri umani mandati allo sbaraglio perché la ministra deve poter continuare a dire che le “scuole devono restare aperte” e che grazie a lei sono anche un “luogo sicuro”. La ministra difende costantemente il suo operato dalle critiche sulla gestione della riapertura delle scuole durante l’emergenza coronavirus, ma ormai la balla si è sgonfiata. E spunta anche unche la ...

Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - PSandisky : @lucarango88 boom contagi Veneto oggi - cislFPbasilicat : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #coronavirus #Covid_19 Ospedali lucani già in sofferenza. Boom di contagi: che succede a #Potenza? E poi… - LStizzito : @Assommoir_P @TommasoZion @Corriere Non mi pare, il boom di contagi in USA è avvenuto in estate. - fedebeltrami : RT @Anna07942827: #Contagi nelle ultime 24 ore boom di ricoveri. Sospese tutte le attività di urgenza non covid compreso l'arrivo del 118 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi Covid, boom di contagi e un decesso Sono 257 i nuovi casi, 146 con sintomi In ospedale 89 malati, 5 in rianimazione l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Terni, boom di nuovi contagi muore un uomo di 93 anni

TERNI Continua a salire velocemente la curva dei contagi in città. Solo ieri sono stati ben 78 i nuovi casi e gli attualmente positivi al coronavirus sono oltre 500. Purtroppo ...

All’ultimo Dpcm non ci sono giustificazioni. Ora il premier ha davanti a sé solo due scelte

Era ampiamente prevedibile. In una Nazione dove siamo tutti allenatori di pallone, opinionisti, esperti di ogni cosa, ispettori, sceriffi, giornalisti, politologi, medici, avvocati e scienziati anche ...

TERNI Continua a salire velocemente la curva dei contagi in città. Solo ieri sono stati ben 78 i nuovi casi e gli attualmente positivi al coronavirus sono oltre 500. Purtroppo ...Era ampiamente prevedibile. In una Nazione dove siamo tutti allenatori di pallone, opinionisti, esperti di ogni cosa, ispettori, sceriffi, giornalisti, politologi, medici, avvocati e scienziati anche ...