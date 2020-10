Bonus affitti | proroga del credito d’imposta nel decreto Ristori

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una delle misure contenuteapprovato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre, è ladel2020. Il ministro Gualtieri ha parlato di tre mesi in più di sostegno per imprese e commercianti che devono sostenere la spesa mensile della rata di affitto. Ild’imposta per le locazioni viene quindi esteso a ottobre, novembre e dicembre. Il costo della misura si aggira intorno ai 220 milioni di euro Si tratta di und’imposta del 60% sugliper immobili commerciali. L’obiettivo è quello di voler offrire un ristoro a quelle categorie che sono state ulteriormente danneggiate dal nuovo Dpcm, che prevede la chiusura di tutte le attività di ristorazione a ...