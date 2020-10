Bonucci tra i convocati: ci sarà stasera per Juventus-Barcelona (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bonucci è tra i convocati di Andrea Pirlo per la partita di stasera Juventus-Barcelona: una buona notizia dall’infermeria bianconera soprattutto per il reparto difensivo che, come abbiamo già raccontato, dovrà fare a meno di De Ligt e Chiellini. Un sospiro di sollievo per mister Andrea Pirlo anche se il capitano con ogni probabilità stringerà i denti. Bonucci tra i convocati: ci sarà stasera per Juventus-Barcelona L’ottimismo di ieri di Leo Bonucci sembra giustificato: il difensore della Juventus è stato inserito nell’elenco dei convocati di Andrea Pirlo per la gara di stasera contro il ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è tra idi Andrea Pirlo per la partita di: una buona notizia dall’infermeria bianconera soprattutto per il reparto difensivo che, come abbiamo già raccontato, dovrà fare a meno di De Ligt e Chiellini. Un sospiro di sollievo per mister Andrea Pirlo anche se il capitano con ogni probabilità stringerà i denti.tra i: ci saràperL’ottimismo di ieri di Leosembra giustificato: il difensore dellaè stato inserito nell’elenco deidi Andrea Pirlo per la gara dicontro il ...

