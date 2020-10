Bonomi | «Governo non ascolta | sue decisioni unilaterali Subito le risorse del Mes»

StefanoFassina : Anche oggi @Confindustria attacca il Governo “per ritardi e errori” su misure anti #COVID__19 Ci sono stati. Ma, ca… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le critiche di Carlo Bonomi alla gestione economica del #governo della… - TgLa7 : #Covid, #Bonomi (Confindustria): Governo si è mosso tardi e ha fatto errori - CarieriF : RT @StefanoFassina: Anche oggi @Confindustria attacca il Governo “per ritardi e errori” su misure anti #COVID__19 Ci sono stati. Ma, caro B… - fabiocarusoCT : RT @StefanoFassina: Anche oggi @Confindustria attacca il Governo “per ritardi e errori” su misure anti #COVID__19 Ci sono stati. Ma, caro B… -

Il sottosegretario all’Economia: «Dobbiamo trovare una soluzione graduale che serve anche alle imprese». Con il decreto Ristori è stata messa una cintura di sicurezza per proteggere le attività produt ...Cgil, Cisl e Uil chiedono lo stop fino a giugno, no delle imprese: il governo cerca il compromesso. Conte pensa ad un congelamento fino a marzo ma solo per i settori più deboli ...