"Bonafede non si azzardi". Con la "scusa" del Covid: Bongiorno, clamoroso sospetto sul ministro grillino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giulia Bongiorno e Matteo Salvini a valanga contro il ministro della Giustizia. Questa volta a mandare su tutte le furie la senatrice e il leader leghista è un nuovo decreto. “Dopo otto mesi di nulla assoluto - fanno sapere - il ministro Alfonso Bonafede annuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non si azzardi a promuovere un altro Svuotacarceri per la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell'Ordine e la magistratura stanno pagando un prezzo altissimo per l'inadeguatezza del Guardasigilli e di tutto il governo”. Il timore della responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega e del numero uno del Carroccio è un altro provvedimento che grazia i carcerati. Un'ipotesi non così remota visto l'innalzamento dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giuliae Matteo Salvini a valanga contro ildella Giustizia. Questa volta a mandare su tutte le furie la senatrice e il leader leghista è un nuovo decreto. “Dopo otto mesi di nulla assoluto - fanno sapere - ilAlfonsoannuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non sia promuovere un altro Svuotacarceri per la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell'Ordine e la magistratura stanno pagando un prezzo altissimo per l'inadeguatezza del Guardasigilli e di tutto il governo”. Il timore della responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega e del numero uno del Carroccio è un altro provvedimento che grazia i carcerati. Un'ipotesi non così remota visto l'innalzamento dei ...

“Dopo otto mesi di nulla assoluto - fanno sapere - il ministro Alfonso Bonafede annuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non si azzardi a promuovere un altro Svuotacarceri per ...

Detenzione a casa con braccialetto per pene sino a 18 mesi, allarme contagi in carcere

per la partecipazione a tumulti o sommosse nelle carceri", come sottolinea il ministro della Giustizia Bonafede in un post su Facebook . No mafiosi e terroristi L'allontanamento dal domicilio ...

