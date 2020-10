Bonaccini | “Come evitare il lockdown? Avere solo contatti indispensabili”

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – Come si fa ad evitare un lockdown come quello deciso in Francia? “Bisogna augurarsi che queste regole”, le limitazioni già in campo nel nostro paese, “bastino”. Per questo, avverte il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, “bisogna tutti darsi da fare, chi condivide e chi no, per rispettarle. C’è bisogno davvero che eliminiamo quelle occasioni di contatto che non sono indispensabili”. In diretta stamattina con Mattino 5, sulla rete Mediaset, Bonaccini è tornato sulle differenze di vedute riguardo al Dpcm di domenica: ad esempio, rivela, di didattica online alle scuole superiori “qui avremmo fatto volentieri almeno la metà, non di più, però poi è stato indicato almeno il 75%”.“LE REGIONI AVEVANO CHIESTO DI CHIUDERE I CENTRI COMMERCIALI NEL WEEKEND”