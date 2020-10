Bologna, per gli affitti i bilocali tra i preferiti, buone opportunità anche al Centro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha fatto sentire i suoi effetti anche sul mercato immobiliare bolognese, una città che normalmente pullula di studenti fuori sede. È cosa nota infatti quanto Bologna riesca a catalizzare giovani da tutto il Paese grazie alla sua vivacità culturale e alla rinomata Università. Quest’anno però le cose sembrano andare in maniera diversa rispetto al solito. Il perdurare delle misure restrittive che permettono a molti studenti di frequentare buona parte delle lezioni anche a distanza, di fatto ha frenato la domanda di affitti. Una condizione che ha indotto i proprietari a mantenere fermi o far scendere leggermente i prezzi degli appartamenti e delle singole stanze. Certo, la situazione varia da zona a zona, con offerte ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha fatto sentire i suoi effettisul mercato immobiliare bolognese, una città che normalmente pullula di studenti fuori sede. È cosa nota infatti quantoriesca a catalizzare giovani da tutto il Paese grazie alla sua vivacità culturale e alla rinomata Università. Quest’anno però le cose sembrano andare in maniera diversa rispetto al solito. Il perdurare delle misure restrittive che permettono a molti studenti di frequentare buona parte delle lezionia distanza, di fatto ha frenato la domanda di. Una condizione che ha indotto i proprietari a mantenere fermi o far scendere leggermente i prezzi degli appartamenti e delle singole stanze. Certo, la situazione varia da zona a zona, con offerte ...

Anche Bologna scende in piazza contro il nuovo dpcm. Questa mattina la protesta sta andando in scena in Piazza Maggiore, dove si sono radunati commercianti, tassisti, lavoratori del settore cultura, t ...

Non c’è interpretazione al coro che si alza da Piazza Maggiore, a Bologna, dove dalle 10.30 oltre 500 persone si sono unite sul Crescentone per sfilare in corteo pacificamente per protestare nei ...

