Bologna-Cagliari, probabili formazioni e TV (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Bologna-Cagliari si giocherà sabato 31 ottobre alle ore 20.45 presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Come arrivano le squadre? Bologna-Cagliari sarà un crocevia importante per entrambe le squadre. Periodo non positivo quello del Bologna. I Felsinei non vincono da ben tre gare. Nell'ultima sconfitta rimediata contro la Lazio i rossoblù avrebbero meritato qualcosina in più, eppure la truppa di Siniša Mihajlović si trova al diciassettesimo posto in classifica, con otto gol fatti e dieci subiti. L'obbiettivo è quindi invertire la rotta prima che sa troopo tardi. Gli ospiti sono invece in un discreto periodo di forma. Dopo ...

