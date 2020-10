Bollettino Protezione Civile: i numeri di oggi dell’emergenza Coronavirus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: ecco il Bollettino giornaliero della Protezione Civile. I numeri che emergono dall’analisi di oggi Coronavirus in Italia: ecco il Bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 28 ottobre. Attualmente positivi: 276.457 (+21.367) Deceduti: 37.905 (+205) Dimessi/Guariti: 275.404 (+3.416) Ricoverati: 16.517 (+1.151) di cui in Terapia Intensiva: 1.536 (+125) Tamponi: 15.152.038 (+198.952) Totale casi: 589.766 (+24.991, +4,42%) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergenza: ecco ilgiornaliero della. Iche emergono dall’analisi diin Italia: ecco ildiramato dallacon idel contagio relativi al 28 ottobre. Attualmente positivi: 276.457 (+21.367) Deceduti: 37.905 (+205) Dimessi/Guariti: 275.404 (+3.416) Ricoverati: 16.517 (+1.151) di cui in Terapia Intensiva: 1.536 (+125) Tamponi: 15.152.038 (+198.952) Totale casi: 589.766 (+24.991, +4,42%) Leggi su Calcionews24.com

Idl3 : @Il_Vitruviano @MassimGiannini @gimmisantucci A questo punto però nasce un'altra domanda, cosa intendono con terapi… - Notiziedi_it : Coronavirus, 205 decessi in 24 ore. Salgono ancora i nuovi contagi che sfiorano 25mila, con 24mila tamponi in più –… - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 28 ottobre - PianetaMilan : Il bollettino ufficiale di oggi sul #Covid19 #Coronavirus in Italia - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: 24.991 nuovi casi su quasi 199mila tamponi. 205 decessi, +125 in terapia intensiva: La… -