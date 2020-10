Bollettino Coronavirus del 28 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In data 28l’incremento nazionale dei casi è +4,42% (ieri +4,05%) con 589.766 contagiati totali, 275.404 dimissioni/guarigioni (+3.416) e 37.905 deceduti (+205); 276.457 infezioni in corso (+21.367). Elaborati 198.952 tamponi (ieri 177.398); 24.991 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,56% (ieri 12,61%). Ricoverati con sintomi +1.026 (14.981); terapie intensive +125 (1.536). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 7.558; Piemonte 2.827; Campania 2.427; Veneto 2.143; Lazio 1.963; Toscana 1.708; Emilia Romagna 1.212; Liguria 926; Puglia 772; Sicilia 708; Abruzzo 434; Friuli 406; Umbria 401. In Lombardia curva +4,63% (ieri +3,18%) con 41.260 tamponi (ieri 29.960) e 7.558 positivi; rapporto positivi/tamponi 18,3% (ieri 16,8%); 170.526 contagiati totali; ricoverati +357 (3.072); terapie intensive +21 (292); 47 decessi (17.357). L’Italia ha ...