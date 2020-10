Blocco parziale in Germania, Merkel: “Agire ora”. Francia, Macron: “Nuovo lockdown, siamo sommersi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) lockdown parziale in Germania: di fronte alla crescita dei casi di Covid il governo ha deciso, sulla scia di quanto fatto in Italia, per un Blocco non totale delle attività. Il lockdown parziale sarà in vigore da lunedì 2 fino al 30 novembre, con scuole e negozi che rimarranno aperti mentre la ristorazione potrà lavorare solo da asporto. Sconsigliati anche gli spostamenti non essenziali. La cancelliera Angela Merkel dopo essersi consultata con i sedici presidenti dei land tedeschi ha fatto sapere che è stata decisa di comune accordo una chiusura di quattro settimane di ristoranti, bar, altri luoghi di divertimento e per il tempo libero come cinema e teatri. “Dobbiamo agire, e ora, per evitare una grave emergenza sanitaria ... Leggi su blogo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in: di fronte alla crescita dei casi di Covid il governo ha deciso, sulla scia di quanto fatto in Italia, per unnon totale delle attività. Ilsarà in vigore da lunedì 2 fino al 30 novembre, con scuole e negozi che rimarranno aperti mentre la ristorazione potrà lavorare solo da asporto. Sconsigliati anche gli spostamenti non essenziali. La cancelliera Angeladopo essersi consultata con i sedici presidenti dei land tedeschi ha fatto sapere che è stata decisa di comune accordo una chiusura di quattro settimane di ristoranti, bar, altri luoghi di divertimento e per il tempo libero come cinema e teatri. “Dobbiamo agire, e ora, per evitare una grave emergenza sanitaria ...

paolaparoletta : In un parziale 'blocco' tutta la Germania dal 2 novembre - Chiude ristorazione, scuole aperte, commercio - FrancescaCose : @valy_s Nn è proprio così, la verità sta spesso nel mezzo. La consulta si è appena pronunciata su due ricorsi: - bl… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Covid-19: L'Europa in coprifuoco per arginare la seconda ondata Nuovo picco… - sergimagugliani : RT @Antiogu60: Germania:positivi ieri arrivati a 14700 e i morti sono 10000!! Giornalone unico non pervenuto!! Il blocco parziale pare non… - ElyCoss : RT @Antiogu60: Germania:positivi ieri arrivati a 14700 e i morti sono 10000!! Giornalone unico non pervenuto!! Il blocco parziale pare non… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco parziale Germania e Francia si preparano a nuovi blocchi mentre il COVID investe nuovamente l'Europa Mediagold Blocco parziale in Germania, Merkel: “Agire ora”. Francia, Macron annuncia nuovo lockdown nazionale

Lockdown light in Germania (sulla scia di quanto fatto in Italia) per evitare "una grave emergenza sanitaria nazionale". La Francia chiude fino a dicembre ...

Decreto Ristori. Proroga 770, CIG e blocco licenziamenti

Novità Decreto Ristori: ulteriori sei mesi di CIG, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.

Lockdown light in Germania (sulla scia di quanto fatto in Italia) per evitare "una grave emergenza sanitaria nazionale". La Francia chiude fino a dicembre ...Novità Decreto Ristori: ulteriori sei mesi di CIG, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.