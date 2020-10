Blitz contro la mafia nigeriana | 69 arresti tra Torino e Ferrara

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Operazionela. 69tra. In manette anche un deejay afro-beat. BOLOGNA – Operazionela. Un, effettuato nelle prime ore di mercoledì 28 ottobre 2020, che ha portato al fermo di 69 persone tra. In manette anche un deejay afro-beat. Le accuse contestate agli arrestati, come riportato da La Repubblica, sono quelle di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapina, estorsione e lesioni gravissime. Le indagini Le indagini sono iniziate negli anni scorsi. ...