Bimbo di 9 anni muore durante l'allenamento di calcio: 'Mai avuto un malore' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Choc nel . Un di nove anni è morto mentre si allenava a calcio. È successo nel tardo pomeriggio di ieri al parco Marecchia a Villa Verucchio. Il Bimbo si stava allenando individualmente sotto la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Choc nel . Un di noveè morto mentre si allenava a. È successo nel tardo pomeriggio di ieri al parco Marecchia a Villa Verucchio. Ilsi stava allenando individualmente sotto la ...

SeaWatchItaly : Una mamma piange sua figlia di 2 anni, un bimbo non rivedrà più sua madre. #SeaWatch4 ha ricevuto segnalazione del… - FRANCESC0PAGANO : RT @Adnkronos: Bimbo di 9 anni muore mentre si allena a calcio - sara80elmi : RT @SeaWatchItaly: Una mamma piange sua figlia di 2 anni, un bimbo non rivedrà più sua madre. #SeaWatch4 ha ricevuto segnalazione del caso… - Adnkronos : Bimbo di 9 anni muore mentre si allena a calcio - acquarius102 : RT @SeaWatchItaly: Una mamma piange sua figlia di 2 anni, un bimbo non rivedrà più sua madre. #SeaWatch4 ha ricevuto segnalazione del caso… -