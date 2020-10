Bimba di 6 anni gravissima: aggredita dai due cani rottweiler della vicina di casa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E' la di sei anni di , pochi chilometri a nord di Roma, aggredita da duedi razza di proprietà della vicina di casa. La piccola è stata trasportata in elicottero al policlinico Gemelli della Capitale ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E' la di seidi , pochi chilometri a nord di Roma,da duedi razza di proprietàdi. La piccola è stata trasportata in elicottero al policlinico GemelliCapitale ...

