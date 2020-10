Berlusconi: «Forza Italia darà voti per salvare il Paese, non il Governo» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'ex Premier: «La grande maggioranza dei nostri connazionali si e' comportata molto bene, ha affrontato con responsabilità e disciplina ammirevoli le fasi più dure del lockdown e ha rispettato le regole. Forza Italia è pronta a dare tutti i voti necessari a salvare il Paese, non il Governo» Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'ex Premier: «La grande maggioranza dei nostri connazionali si e' comportata molto bene, ha affrontato con responsabilità e disciplina ammirevoli le fasi più dure del lockdown e ha rispettato le regole.è pronta a dare tutti inecessari ail, non il

